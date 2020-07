Castellammare, nonna Enrica festeggia 104 anni: festa del quartiere

Oltre un secolo di vita per Enrica Barbato. La nonna e bisnonna di via Allende a Castellammare ha festeggiato il suo super compleanno insieme ai suoi due figli, quattro nipoti e tre pronipoti. Emozioni, sorrisi, lacrime di gioia per una donna che ha vissuto due guerre mondiali, società in evoluzione, umanità varia ed eventuale. A soffiar le candeline con lei anche l'amministrazione comunale con il vicesindaco Fulvio Cali' a cui la nonnina felice e contenta ha mostato anche l'album dei ricordi.







