Oroscopo di Branko 2019: Sagittario

Lunedì 31 Dicembre 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 17:38

Caro amico Sagittario,il tuo 2019 si apre con un’esplosione di energia, hai Giove e Venere nel segno, Marte in ottimo trigono, e nessun pianeta negativo a parte Nettuno. Se non ci fossero stelle prudenti a frenarti - Saturno e Plutone in Capricorno, da marzo anche Urano in Toro - potresti partire per un viaggio intorno al mondo. Invece il cielo è sempre saggio e ti invita a moderare gli eccessi e di concentrarti sul tuo lavoro che nei prossimi dodici mesi andrà alla grande. L’unico pianeta da tenere d’occhio è Mercurio, che nel nuovo anno ama i segni d’acqua e trascura il tuo elemento; in particolare da metà febbraio a metà aprile saranno in difficoltà le relazioni familiari. Ma tu non avrai difficoltà! Giorno chiave, Giovedì 15 agosto, con Sole, Mercurio, Venere e Marte in Leone, Luna in Acquario, Giove nel tuo cielo, Urano in Toro, Saturno e Plutone in Capricorno.AmoreQuesto bel Giove nel tuo cielo è come il cacio sui maccheroni. Simpatia e piacevolezza vengono esaltati dai raggi del tuo padre zodiacale, che ti apre le porte del cuore più blindato. Sarà difficile resisterti a gennaio, aprile, luglio e alla fine dell’anno, quando Venere aggiunge dolcezza al tuo fascino. Hai voglia di conquistare e ti riesce facilissimo, per cui dovrai procedere con il freno tirato, altrimenti rischi di attirare chi non ti interessa, oppure, se sei impegnato, di suscitare la gelosia della persona amata e magari le attenzioni di qualche stalker… Naturalmente la situazione è più semplice per chi non ha una relazione fissa, magnifica l’estate sino alla metà di agosto, puoi incontrare la persona giusta anche in viaggio e persino decidere di sposarti. Una sola raccomandazione: cerca di essere leale.Anche se Mercurio, stella degli affari, non è al massimo quest’anno, il resto dei pianeti è più che sufficiente a permetterti di mettere a segno qualche buon colpo. Le stelle sono ottime già in gennaio, intraprendenza e fantasia ti spingono a realizzare progetti ambiziosi, devi essere subito pronto ad approfittare delle circostanze favorevoli. Tempismo però non vuol dire superficialità, devi sempre concederti tempo per verificare, non buttarti avanti conleggerezza in imprese poco sicure. È vero che sei ben protetto da Giove, ma l’ottimismo eccessivo può sempre portare fuori strada, non tutto è limpido nelle proposte che ti arrivano in particolare fra febbraio e marzo e all’inizio di settembre. Urano, da marzo stabilmente in Toro, favorisce i cambiamenti di lavoro, ma accresce anche lo spirito imprenditoriale.Marte, pianeta dell’energia vitale, ha nel 2019 un corso regolare, ma non ricevi nei dodici mesi che vengono la sua visita diretta. Questo non vuol dire che ci saranno grossi problemi, ma solo che potresti avere una ripresa più lenta dopo malattie o un intervento chirurgico. Segui le prescrizioni del tuo medico, Nettuno è sempre antipatico. Delicate le vie respiratorie fra febbraio e aprile, in giugno e settembre evita ogni tipo di eccessi, anche nello sport che pure è necessario se vuoi mantenere la linea, Giove positivo accresce la tua fame già robusta e potresti mettere su qualche chilo. Cure ok per i disturbi cronici.