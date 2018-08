Paperon de Paperoni? Era vescovo di Foligno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Agosto 2018, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 09:10

Un tuffo nel mondo dei fantastiliardari. E chi lo fa? Un vescovo, e per di più studioso di san Francesco, il cantore della povertà. A introdurlo nel club dei super ricchi un collega del 1265. Qualcuno dirà: ancora uno scandalo della Chiesa immischiata tra potere e denaro? Macché, Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, tra le sue carte di storico ha semplicemente notato che qualche anno dopo la morte del «Poverello d'Assisi» la diocesi di Foligno fu affidata a un vescovo di nome Paperone. Della famiglia de' Paperoni. Si potrebbe dire: altro che Scrooge, personaggio creato da Dickens per il suo «Canto di Natale», Walt Disney potrebbe aver pescato nel Medioevo per disegnare uno dei protagonisti principali dei suoi fumetti. Naturalmente tutto questo per estrema sintesi. Monsignor Accrocca, infatti, in un suo articolo pubblicato sull'Osservatore Romano, è prodigo di citazioni e di riferimenti storici. Si addentra, con dovizia di dettagli «tecnici», nella successione storica di quel tempo in cui fra Paperone faceva parte della provincia Romana dell'Ordine dei predicatori (o domenicani) prima di essere nominato vescovo di Foligno e poi di Spoleto. «Proprio in quel palazzo arcivescovile - dice Accrocca si trova effigiato tra i ritratti settecenteschi degli altri vescovi spoletini, indicato appunto con il nome di Paparonus de' Paparonis. Semplice casualità il fatto che il nome italiano scelto per il personaggio creato negli Stati Uniti da Carl Barks coincida con quello assegnato all'antico vescovo?». Difficile pensare che il mondo che ruota intorno a Disney immaginasse all'epoca di ferire la Chiesa spesso tentata dal denaro («Un vescovo col nome da papero? Facciamone il simbolo dei valori rovesciati sotto il peso dei dollari»). Ma intanto quel Paperone del XIII secolo si ritrova la reputazione macchiata dall'omonimo taccagno di un immortale (quello sì) fumetto.