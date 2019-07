Giovedì 18 Luglio 2019, 11:05

Visita a sorpresa agli scavi archeologici di Pompei ieri per Sophie Turner, attrice britannica nota soprattutto per il ruolo di Sansa Stark nella pluripremiata serie tv «Game of Thrones» e fresca di nomination agli Emmy Awards, e Joe Jonas, musicista statunitense frontman dei Jonas Brothers. I due neo sposi sono in viaggio di nozze dopo il matrimonio celebrato in Francia e hanno già testimoniato, attraverso foto e brevi video pubblicati sui social network, la loro presenza a Sorrento e a Capri nei giorni scorsi. Nella giornata di ieri Sophie Turner e Joe Jonas si sono concessi una visita agli scavi archeologici di Pompei: confusi tra i tanti visitatori presenti, in pochi hanno riconosciuto la coppia vip.