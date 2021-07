«I vaccini sono veleno», poi si contagia e muore a 54 anni. L'appello della sorella: «Non fate come lui»

Diceva che i vaccini fossero solo «veleno»: ma poi si è preso il virus ed è morto: un uomo di 54 anni del Texas è stato sepolto dalla moglie e dai tre figli durante la festa del papà. Ora, la sorella di Alan Scott Lanoix sta condividendo la storia della morte di suo fratello per cercare di «salvare una vita», incoraggiando gli altri a farsi vaccinare. «È difficile credere che una decisione possa cambiare tutta la tua vita», ha detto la sorella di Lanoix, Lisa Adler, alla CBS di New Orleans.

«I bambini hanno dovuto seppellire il padre il giorno del papà. Pensava che il vaccino fosse veleno e aveva paura di prenderlo e ci sono molte persone che hanno la stessa sensazione». Lisa ha poi raccontato: «Lui era una persona eccezionale e invito chiunque sia indeciso a fare il vaccino ad andare di corsa a farlo, in memoria di mio fratello».

54-year-old Texas man who called vaccines 'poison' dies from COVID-19 after spending 17 days on a ventilator.

Now, Alan Scott Lanoix's sister is sharing the story of her brother's death to "save a life" — by encouraging others to get vaccinated.https://t.co/Z7OkuODpbm

— Bill Madden (@maddenifico) July 16, 2021