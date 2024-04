di Romano Prodi

Ed è previsto che continui così non solo per tutto l’anno in corso, ma anche per l’anno venturo. Non si tratta di cifre record, ma tuttavia prossime alla normalità. Ci troviamo inoltre di fronte a una ragionevole differenza fra i Paesi industrializzati, che crescono intorno all’1,5%, e i Paesi emergenti che viaggiano attorno al 4%. Anche questo è segno di normalità. Questo...