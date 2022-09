di Adolfo Scotto di Luzio

A Napoli in questi giorni un gruppo di intellettuali, in prevalenza professori universitari, discute del rapporto tra Università e potere. Intanto, però, in Consiglio comunale, il sindaco, che è anche un professore universitario, nonché ex rettore della Federico II e per una breve stagione ministro dell’Università, fatica a tenere insieme una maggioranza sfilacciata. Le elezioni incombono e i consiglieri...