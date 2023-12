di ​Enrico Del Colle

«Ancora l’accordo non c’è, ma sono stati fatti passi in avanti». Così recita, più o meno, l’esito del summit Ecofin della settimana scorsa sul nuovo Patto di stabilità. Nell’andare oltre gli aspetti puramente tecnici, l’obiettivo principale del nuovo Patto attiene all’ipotesi di riduzione graduale del debito pubblico in base all’ampiezza del debito...