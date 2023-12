di Adolfo Scotto di Luzio

Che Paese diventeremo di qui ad un quarto di secolo? La domanda ce la pone il nuovo rapporto Censis sulla situazione sociale dell’Italia e la risposta che fornisce non è per nulla incoraggiante. Ma che Paese siamo già adesso? Il Censis definisce gli italiani sonnambuli. Siamo incapaci di una reazione dinanzi a dinamiche strutturali che annunciano esiti disastrosi. Il luogo in cui la grande crisi italiana prende forma è...