di ​Antonio Menna

Era il venti marzo e il 2023 non aveva ancora mancato tutte le sue promesse, quando Francesco Pio Maimone, per gli amici Checco, 18 anni, giovane pizzaiolo di Pianura, venne ucciso a Mergellina da un altro Francesco Pio di cognome Valda, un ragazzo della zona opposta della città, rampollo di Barra. Inutile parlare dei motivi, come se potessero mai esserci, e comunque in quel caso davvero non ce n’erano. Lite, diverbi, spari e un...