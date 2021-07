Festival di Giffoni, il viaggio di Aura riparte da Scampia con Ciro Corona

Far crescere bellezza, diffondere gentilezza, coltivare (r)esistenza: riparte da qui il cammino di Aura, l'espressione sociale di Giffoni. Un viaggio che, martedì 13 luglio alle 10.30, vedrà la sua prima tappa a Scampia, nella sede dell'associazione (R)esistenza Anticamorra. Protagonista dell'evento, Ciro Corona, che sarà premiato da Aura per il suo impegno: fondatore e presidente della realtà che gestisce i beni agricoli confiscati alla camorra, il 28 dicembre scorso è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere al merito del lavoro della Repubblica Italiana dal presidente Mattarella.

Corona racconterà delle attività di lotta civile e dei sogni e delle speranze dei ragazzi di Scampia anche durante #Giffoni50Plus, in programma dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle Piana. Sarà, infatti, tra gli ospiti del festival per testimoniare quanto l'amore per la propria terra, l'impegno e la determinazione possano essere motore di cambiamento e riscatto. Al fianco dell'iniziativa il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi: «Aura è l'espressione sociale di Giffoni - ha detto - un ambito al quale ci indirizziamo con sempre maggiore attenzione. Giffoni assume, infatti, un valore aggiunto grazie proprio a questa sua dimensione. Va in questa direzione anche l'importante evento in programma a Scampia: non ci sono quartieri difficili, ci sono territori con maggiori opportunità. Ecco perché teniamo tanto a questa iniziativa: perché crediamo sia nostro dovere costruire occasioni di incontro proprio in questi luoghi. È così che coltiviamo l'ascolto, pratichiamo la coesione e l'integrazione, favoriamo la crescita del nostro Paese. Sono certo che da queste iniziative nascerà la bellezza capace di cambiare il mondo».

In sala saranno presenti oltre ai ragazzi dell'associazione (R)esistenza, anche i genitori, gli amici e quanti in questi anni si sono impegnati per la crescita del progetto. «Il nostro più grande desiderio è di far crescere i giovani nello splendore - ha spiegato Alfonsina Novellino, presidente di Aura - non potevamo scegliere posto più bello e significativo per iniziare questo viaggio. Ciro Corona ha messo a servizio della sua terra le sue competenze, quei valori imprescindibili di resistenza ed esistenza, in questo modo entra a far parte della grande famiglia di Aura ed è per noi motivo di grande orgoglio».