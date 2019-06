Giffoni, c'è Vittoria Puccini nella masterclass Cult

Venerdì 21 Giugno 2019, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’attrice delicata e profonda, capace di interpretare con maestria ruoli che spaziano dal piccolo al grande schermo: Vittoria Puccini martedì 23 luglio incontrerà i masterclassers della sezione Cult durante la 49esima edizione del Giffoni Film Festival. Per l’occasione l’amatissima interprete fiorentina dedicherà ai ragazzi una lezione di cinema, raccontando i suoi esordi e ripercorrendo una carriera che le ha donato la stima e l’affetto del pubblico. Ad accoglierla saranno l’energia e la curiosità dei masterclassers.Volto simbolo del cinema e della televisione, la Puccini aveva poco più di vent’anni quando il pubblico si affezionò ad uno dei suoi personaggi più noti: Elisa di Rivombrosa (2003). Il debutto dietro la macchina da presa avviene prima, nel 2000, con Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini.Tante le serie tv che l’hanno vista protagonista: Nerone, Le ragazze di San Frediano, Tutta la verità, Violetta, Anna Karenina, Altri tempi, Oriana solo per citarne alcune. Accanto alla tv tanto cinema. Tra i film ricordiamo: Colpo d’occhio di Sergio Rubini (2008), Baciami ancora di Gabriele Muccino (2010), La vita facile di Lucio Pellegrini (2011) Magnifica presenza di Ferzan Özpetek (2012), Tutta colpa di Freud (2014) e The place (2017) di Paolo Genovese. I fan più affezionati avranno riconosciuto la sua voce nel film d’animazione Disney La bella e la bestia: la Puccini ha doppiato, infatti, la maga Agata, personaggio chiave della storia.