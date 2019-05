Lunedì 20 Maggio 2019, 22:12

Liberato, il misterioso cantante napoletano, ha annunciato due nuove date tramite il suo profilo Instagram. Il primo è il 23 maggio 2019 a Milano e il secondo è previsto per il 25 maggio 2019 a Napoli. Non è chiaro se i due eventi annunciati siano concerti, eventi legati al lancio di merchandising o per la promozione del nuovo album uscito il 9 maggio 2019.Le due stories annunciano solo le due date coi nomi delle città e una scritta in napoletano “n’appòc t’o ddic’” e l’hashtag #magazziniliberati. Il mistero continua.