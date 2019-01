Malmö lancia «La deriva», videoclip d'autore con Toni D'Angelo

Domenica 13 Gennaio 2019, 13:38

«La deriva» è il nuovo singolo estratto da «Manifesto della chimica romantica», fortunato debut album dei casertani Malmö pubblicato sul finire dello scorso anno da Manita Dischi e prodotto artisticamente da Massimo De Vita (Blindur). Il brano rappresenta uno dei momenti più intimi del disco con il testo che parla di mancanza, di abbandono e di fede, quella che in effetti manca per riuscire a credere che un giorno ci sia la ricompensa dell’aldilà e rincontreremo tutte le persone che abbiamo amato.Il bellissimo video che accompagna il singolo vede la firma d'autore di Toni D'Angelo, giovane ma già affermato regista che a proposito della collaborazione con i Malmö dichiara: «Non potevo non sposare un progetto come Malmö. La fusione di canzone melodica e post rock strumentale che viene fuori dai loro brani è qualcosa di unico in Italia. A loro va il merito di aver saputo scardinare i codici chiusi del genere con il coraggio di voler arrivare ad un pubblico più vasto».