Napoli, da Ida Rendano l’omaggio a Totò per riscoprire il vecchio e il nuovo

«Malafemmena» riarrangiato in chiave acustica per la splendida voce della cantante partenopea Ida Rendano, che ha voluto omaggiare l'ineguagliabile Totò.



«Ho voluto riarrangiare “Malafemmena” - afferma l'artista - per dare al mio pubblico una nota diversa. In questo periodo dove la musica fortunatamente aiuta a superare tutti gli ostacoli, ho reinterpreto alcuni miei vecchi successi, in modo da riportare con arrangiamenti diversi e anche innovativi anche il classico napoletano a quelli che sono i desideri della maggior parte dei giovani fans. Dopo tanti anni di carriera ho voluto regalare a me stessa e a chi mi segue alcune chicche di classici napoletani e di alcuni brani moderni per me sempre evergreen».



Il brano «Malafemmena» dedicato a Totò e che le è valso un prestigioso premio, la Rendano lo canta quasi sussurrando questo testo internazionale che da Teddy Reno ai maggiori interpreti della canzone non solo italiana hanno interpretato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA