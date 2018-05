«Pino è», il concerto-evento allo stadio San Paolo in diretta su Rai 1

Verrà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1, il grande concerto 'Pino è', il tributo live della musica italiana a Pino Daniele, che andrà in scena il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli e vedrà protagonisti i più grandi nomi della scena musicale: da Jovanotti a Claudio Baglioni, da Eros Ramazzotti ad Antonello Venditti, da Fiorella Mannoia a Gianna Nannini, da Francesco De Gregori a Biagio Antonacci, da Emma ad Elisa, da James Senese a Tony Esposito e Tullio De Piscopo. E poi ancora: Giuliano Sangiorgi, Alessandra Amoroso, Mario Biondi, Giorgia, J-Ax, Ron, Tiromancino ed altri ancora. A 3 anni e mezzo dalla scomparsa di Pino Daniele, infatti, viene finalmente realizzato il progetto del megaconcerto per omaggiare la musica del cantautore napoletano nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale e amici di Pino Daniele.



Inoltre, non mancheranno i componenti delle band storiche di Pino Daniele, Vai mò e Nero a Metà, amici, prima che colleghi, che hanno condiviso con Pino momenti di musica e di vita negli oltre 40 anni di carriera del cantautore napoletano. Per l'occasione, oltre a Rai1, anche i più importanti network radiofonici nazionali, saranno eccezionalmente insieme, a sostenere l'evento »Pino è« da Rtl 102.5 a Radio Italia, da Radio Kiss Kiss a Radio2 Rai, da Radio Deejay a Radio Zeta. Al loro fianco anche le principali radio locali: Kiss Kiss Italia, Kiss Kiss Napoli e Radio Marte. Tutti gli introiti netti legati alla manifestazione saranno devoluti ai progetti benefici di Pino Daniele Forever Onlus gemellata con Save the Children, e alla Pino Daniele Trust Onlus, gemellata all'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open Onlus. I biglietti per l'evento sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali del circuito TicketOne e Go2 (Per tutte le informazioni: www.fepgroup.it).

Venerdì 25 Maggio 2018, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA