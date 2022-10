Scampia torna al centro del rap game italiano: il grande evento in piazza Ciro Esposito

Scampia torna al centro del rap game italiano. Lo fu al tempo del ciclone Co'Sang - correva l'anno 2005 quando uscì il capolavoro «Chi more pe'mme» - e in qualche modo lo era ancora quando, alla fine di «Gomorra - La serie», arriva «Nuje vulimme na speranza», sigla affidata all'ex Co'Sang Nto e Lucariello. Ma stasera, dalle 17 in piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle Vele, arriva il grande circo hip hop di «Red Bull 64 bars» versione live, dove quelle 64 misure d'unità della versificazione sono affidate al re Marracash, alla «rapstar» Fabri Fibra, alla Madame, a Guè, a Ernia ed al genius loci Geolier, più dj Ty1 in cabina di regia. Un cast degno di un superfestival, con i biglietti andati rapidamente sold out, una diretta sul canale YouTube Red Bull Droppa, una scenografia «spettacolare a 360 gradi», una scaletta in cui ognuno riproporrà le proprie «64 barre» più il meglio del proprio repertorio personale in una maratona che restituisce il potere alla parola.

Scampia, Napoli, che vorrebbe essere città della musica, come ricorda il sindaco Manfredi parlando anche di «decentramento dell'offerta spettacolare, anzi di valorizzazione degli altri centri della città», e che almeno sul fronte dell'hip hop si è ripresa la sua centralità. forte di star e promesse, etichette e manager, penetrazione mainstream e tendenze underground.

Porte aperte alle 16.30, riscaldamento dalle 17 con un dj set Hell/Heaven, poi spazio al talenti locali con Dipinto («Party» il suo primo brano per la Capitol), Plug (16 anni, ieri è uscito il suo nuovo singolo, «Mille volte», con Coco), il ghanese di Casoria J Lord e Vettosi from Secondigliano, con un intermezzo affidato a Wad, speaker di Radio Deejay e Radio m2o, che spiega, a proposito della session finale in programma dalle 21: «È uno dei momenti più alti nella storia del rap italiano e questo evento ne celebra la sua grandezza e la sua forte credibilità, in uno dei luoghi simbolo dell'architettura e della sottocultura del rap europeo».

Partner Tim, Huawei e Rayban, per far fronte all'elevata affluenza di pubblico, il Comune, d'intesa con l'Anm, promette un incremento di circolazione e orario protratto sino all'una di notte dei bus 180 (Fuorigrotta-Vomero-Scampia), C67 (Toledo-Dante-Museo-Scampia) e R5 (Garibaldi-Scampia). Aperto sino all'una anche il parcheggio di Scampia.