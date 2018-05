Ecco la star del Bits Festival di Salerno: Rocco Hunt

Mercoledì 23 Maggio 2018, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 17:43

Il rapper salernitano sarà il protagonista del Goldbet Bits Festival, kermesse tra sport, cibo e sette note, che si terrà dal 12 al 15 luglio in piazza Salerno Capitale.Hunt, che sta lavorando ad un nuovo album, ha partecipato recentemente al film “Arrivano i prof” ed ora si prepara a lanciare il suo singolo fresco di stampa, sicuramente il leitmotiv del live che terrà nel cuore della sua città.Collegato alla rassegna c'è anche un contest dedicato agli “artisti emergenti”: sulla pagina FB dell’unico street festival gratuito che ritorna alla sua VI edizione, ci saranno i nomi degli artisti che desiderano farsi conoscere, attraverso le loro inedite performance rap.Le giovani leve potranno contendersi la possibilità di aprire la rassegna di concerti della rassegna, a suon di “beat”, dinanzi ai loro beniamini e ad un pubblico di appassionati.Per partecipare, i giovani cantanti hanno inviato una clip della loro esibizione a tema: il rapporto col territorio e il legame con le origini, facendo particolare attenzione al contenuto dei testi che non risulti in nessun modo offensivo.I migliori video selezionati dallo staff tecnico, verranno pubblicati sulla pagina FB ufficiale dell’evento.A vincere, saranno gli 8 emergenti che, avendo totalizzato più like e che quindi potranno esibirsi sul palco del Bits Festival.Toccherà a loro dare libero sfogo e mostrare il proprio talento musicale, avendo a disposizione 15 minuti di performance, durante l’open act.