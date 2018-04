Grande Fratello, rissa sfiorata all'interno della casa. Insultata Aida, la concorrente spagnola

Momenti di grande tensione in casa. 🔥 #GF15 pic.twitter.com/yto7VcAOur — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 aprile 2018

Mercoledì 25 Aprile 2018, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 17:17

L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie dei componenti della casa, ma la situazione sta davvero sfuggendo di mano. IL gruppo, credendo di essere nel giusto, da giorni continua a insultare Aida o a emarginarla. C'è da dire che da quando ha fatto il suo ingresso nella casa la Nizar non ha mai collaborato a nessuna attività della casa, l'ultimo litigio ha a che fare con un tiramisù.Per la Festa della Liberazione Baye Dame ha preparato per oggi 17 porzioni di tiramisù per mangiarlo tutti insieme in giardino dove c'è la griglia accesa, ma Aida noncurante prende una coppa di tiramisù e se ne va.Baye la rincorre e cerca di toglierle la coppa dalle mani con forza, finchè non finisce a terra. «Lo mangiamo tutti insieme» le dice ma la spagnola non sembra dargli ascolto. Aida va verso il frigo perchè ne vuole prendere un'altra, ma Baye le blocca l'accesso impedendogli di accaparrarso un'altra porzione, i toni si fanno sempre più alti, tutto il gruppo di coalizza contro la spagnola.Baye con fare minaccioso avvicina il viso a quello di Aida e urla: «Ti prendo e t'attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa».Lucia Bramieri, Danilo e glia ltri cercano di allontanarli, ma allo stesso tempo anche loro considerano la Nizar solo una provocatrice.Il video sui social sta facendo indignare davvero tutti, tanto da chiedere l'espulsione di Baye. Anche Cristiano Malgioglio su Instagram ha commentato: «Baye troppo aggressivo... non mi piace affatto ......usa troppo bullismo contro Aid . E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati».QUesto momento di vera e propria violenza verbale ha costretto il Grande Fratello a richiamare con urgenza Baye Dame in confessionale, mentre la regia ha staccato le immagini mostrando solo il giardino vuoto.