Giovedì 23 Maggio 2019, 21:49 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel muro dei cento giudici di «All together now», il talent show che ha debuttato la scorsa settimana su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax come presidente d’eccezione della giuria, c'è anche lei. Mariateresa Amato, trentunenne cantante, modella e attrice orgogliosamente napoletana, è nel plotone di esperti, veri e presunti, scelti per individuare il vincitore. La sua sensualità, emersa nella prima puntatam avrà ancora spazio nei prossimi appuntamenti con lo show. Mariateresa è volto noto a chi ha seguito su Real Time «Cortesie per gli ospiti», ma l'abbiamo vista in tv anche nella serie «Romolo + Giuly» e nella docufiction «Camorriste», mentre a cinema ha conquistato piccole parti in «Bob & Marys», «Vieni a vivere a Napoli» e «Babbo Natale non viene dal Nord», dopo aver tentato la strada di «X Factor» e «The Voice of Italy» e aver fatto teatro con Maurizio Casagrande e Simone Schettino.