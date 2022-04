Amici 21, le anticipazioni della sesta puntata. Clamorosa eliminazione in vista

Mercoledì pomeriggio è stata registrata la sesta puntata di Amici 21, che sarà trasmessa su Canale 5 sabato 23 aprile 2022. Come di consueto pronti gli spoiler sull'eliminato di puntata e su tutto quello che è successo alle tre squadre nel programma condotto da Maria De Filippi.

Leggi anche > Amici 21, quinta puntata: Carola eliminata, sarà la nuova Giulietta. Il debutto ad ottobre al teatro Olimpico di Roma

APPROFONDIMENTI MUSICA Prosegue il tour dei Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi Morti: sabato... IN VIAGGIO Pechino Express: nella settima puntata si vola in Giordania BUFERA Amici 21, Carola al ballottaggio finale. Social in rivolta:...

Il sesto serale di Amici 21, andrà in onda come di consueto il 23 aprile 2022 su Canale 5, ma il programma è registrato, di conseguenza sono già online tutte le anticipazioni tv tramite l'account twitter di Amici news e il blog vicolo delle news. Se non volete spoiler sull’esito delle sfide a squadre e soprattutto sull’eliminato, vi consigliamo di non proseguire con la lettura dell'articolo.

AMICI 21, SESTA PUNTATA - SPOILER

A inaugurare la prima manche il team Cuccarini - Todaro che scelgono di sfidare subito la squadra Zerbi Celentano.

Lda vs Alex, vince Alex . Michele vs Nunzio, vince Michele. Guanto di sfida Sissi-Alex vs Luigi-Lda . Vincono Sissi-Alex. Michele viene salvato e al ballottaggio finale va Lda.

Nella seconda manche è ancora sfida tra Cuccatodo e i Celentano - Zerbi:

Luigi vs Alex vince Luigi. Michele vs Serena e Nunzio, vince Michele. Salva subito Serena. Al ballottaggio finale Nunzio.

Nella terza e ultima manche la sfida a squadre è tra Zerbi Celentano contro Pettinelli - Peparini

Michele vs Dario vince Michel. Michele vs Albe e Dario, vincono questi ultimi. Luigi vs Dario, vince Luigi. Al ballottaggio finale Dario. Subito salvo Dario.

Il ballottaggio finale è tra Nunzio che balla “Bella ciao”, e LDA canta “Il cielo è sempre più blu”.

Come sempre l'annuncio dell'eliminato viene dato ai ragazzi in casetta per evitare spoiler, ma anche in questo caso la notizia sembra essere trapelata. A dover abbandonare la scuola di Amici è Nunzio Stancampiano.