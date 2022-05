Amici 21, la diretta della finale: sfide a eliminazione diretta. Super ospiti Alessandra Amoroso e Sofia Goggia.

In diretta dal teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, Maria De filippi conduce la finale di Amici 21 che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Sei i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide ad eliminazione diretta: Albe, 22 anni, cantautore e musicista, Alex, 21 anni, cantautore e musicista, Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista, Michele, 22 anni, ballerino, Serena,19 anni, ballerina e Sissi, 23 anni, cantante.

21.23 Con l'ingresso in studio di Maria De Filippi possiamo ufficialmente dare il via alla finale di Amici 21

A decretare il vincitore/vincitrice di Amici 21 il pubblico da casa attraverso il televoto: da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1; da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv); da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset); da app WittyTV (previa registrazione WittyTv) e da Smart Tv e decoder abilitati.

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto e si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.



Durante la serata saranno assegnati: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro;





Il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web.

Per i quotidiani ci sarà anche Leggo insieme a: Corriere della Sera, La Stampa, Il Messaggero, Il Giornale, Quotidiano Nazionale, Libero, Il Mattino, Il Secolo XIX, Il Tempo e ancora…



Per le agenzie stampa Ansa, Adnkronos e La Presse; per il web: Fanpage.it, TvBlog.it, Tgcom24.it, IlFattoQuotidiano.it, DavideMaggio.it, VanityFair.it, Billboard.it, TvZoom.it, Rockol.it, RollingStone.it, Tiscali.it e AllMusicItalia.it.



Il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro;

Il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network rappresentati in studio da: Radio Zeta e RTL 102,5 con Federica Gentile, Radio 105 con Alessandro Sansone e RDS 100% grandi successi con Filippo Ferraro.



Il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista.