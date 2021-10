Amici, Flaza eliminata. Lo sfogo su Instagram: «Emersa solo una parte di me»

Flaza è stata eliminata da “Amici”, Nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi infatti Flaza, dopo aver violato nuovamente le regole del talent, è stata mandata via per decisione della professoressa Lorella Cuccarini. Abbandonata la scuola di "Amici", la cantante è tornata sul social: «Mi dispiace - ha scritto su Instagram - che sia emersa solo una parte di me».

Flaza (Instagram)

Dopo la nuova violazione al regolamento Flaza è stata eliminata dalla scuola di Amici per volere di Lorella Cuccarini: «Hai talento – l’ha rimproverata la professoressa - ma non sei disciplinata». Di nuovo a casa, Flaza è tornata sui social con un messaggio per i follower in cui parla della sua breve avventura nel talent: «In un mondo così vasto – ha scritto dal suo account Instagram - credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così. Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni».

Maria De Filippi (Foto: Ansa)

Le critiche ricevute da Flaza non sono state poche: «Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero. Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative. Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica. p.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate».