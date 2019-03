Amici, Alessandro Casillo abbandona il programma. La lettera d'addio: «Non posso rischiare di perdere la lucidità»

Lunedì 18 Marzo 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 20:07

Alessandro Casillo ha lasciato la scuola di “Amici”, programma di Maria De Filippi, e ha scelto di annunciarlo ufficialmente attraverso il social, in una lettera dal suo account instagram. Il cantante sabato non aveva preso parte alla trasmissione e la conduttrice non aveva voluto spiegare le ragioni della sua assenza.Il mistero è stato risolto propri dal diretto interessato che appunto dal suo account Instagram ha scritto una lettera indirizzata a Maria de Filippi: «Cara Maria e cari tutti, sono a casa e sto bene. Me ne sono andato prima della registrazione della puntata – ha scritto sul social – che per me poteva rappresentare l’ultima opportunità di proseguire il mio percorso. Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è solo mia, e di prendermi ovviamente tutti i giudizi, le critiche e le sentenze».«Sono stati cinque mesi di alti e di bassi, come è la vita. Ad Amici ho deciso io di partecipare e in tutti questi mesi, fino all’ultimo giorno, tutte le mattine mi sono sempre alzato con tanta voglia di studiare, provare, cantare, fare lezione, crescere. Ad Amici, come nella vita, puoi piacere e non piacere, ti trovi di fronte a dei giudizi, divi farli tuoi, e farne tesoro. Da li ripartire per provare a fare meglio. Io ci ho provato, giuro».«A volte sono “arrivato” di più, a volte di meno. Perché non arrivare a giocarmela fino in fondo? Posso certamente accettare di non piacere a chi è chiamato a giudicarmi, ma per questo non posso rischiare di perdere lucidità, stima e fiducia in me stesso, di non avere la serenità per continuare, per dare tutto me stesso, e per andare avanti a fare quello che amo come vorrei».«Questo è quello che stava succedendo. Sono sempre stato sincero e anche questa volta mi sono sentito di prendere una decisione guardandomi allo specchio e guardandomi dentro. Continuerò a cercare la mia strada con la passione di sempre, e la musica sempre al centro. Maria ti ringrazio per l’opportunità dal profondo del cuore. Grazie a chi ha creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine fuori o dentro Amici».Il post è accompagnato da una didascalia: «Chiedo scusa a tutti per non essermi fatto vivo in questi giorni...voglio rassicurare e chiarire che sto bene, non ho avuto nessun “attacco” come leggo in giro, va tutto bene.ho letto tantissime parole di affetto e di sostegno e non esistono davvero parole per ringraziarvi. ❤️avanti tutta. Ale».