C'è Posta per Te, la storia di Antonella ed Eugenio scatena il pubblico: «Io e te siamo due vulcani a letto»

A C'è Posta per Te la storia di Eugenio e Antonella ha fatto molto discutere ma soprattutto sorridere visto il siparietto della coppia. L'uomo ha chiamati nella trasmissione di Maria De Filippi la moglie dopo averla tradita chattando con diverse donne in una app di incontri. La donna lo ha scoperto e ha deciso di allontanarlo ma lui ha voluto provare a riconquistare la sua fiducia.

Eugenio inizia a piangere quando racconta la sua storia con la moglie, la donna gli ha imposto la separazione in casa dopo che un’amante le ha inviato gli screenshot di conversazioni e foto spinte. Lui si dice molto pentito e spiega di non voler rinunciare a 32 anni di matrimonio e ai 3 figli per quella che reputa una semplice sbandata visto che in puntata tiene a precisare di non aver mai consumato nulla con nessuna delle donne che ha contattato. Antonella però sembra essere una donna molto pratica che non si lascia trasportare dai complimenti del marito che si lamenta del suo carattare piuttosto freddo a volte: «Non mi dice mai quanto sei bello, come stai bene vestito così, ti amo».

Eugenio racconta di essersi iscritto a Badoo per chattare con donne che lo gratificassero: «Mi sono sentito trascurato, ti dicevo: vieni su in camera», ma lei lo interrompe dicendo di aver subito molte umiliazioni. Il marito non ci sta e si lascia andare anche a dichiarazioni molto intime: «Non ho mai concluso, lo sai. Due giorni prima che succedesse questo fatto, siamo stati a letto insieme, siamo due vulcani a letto, non è vero?! Non ti ho mai tradito con un’altra, io volevo sentirmi dire che ero bello, non me lo hai detto mai, mai! Chi ti mandava i tuoi messaggi?». Tutto il siparietto va avanti per le lunghe tra botta e risposta della coppia che evidenzia come l'argomento probabilmente sia stato affrontato più volte, e le risate del pubblico e di Maria.

La De Filippi ad un certo punto chiede se Antonella sia realmente convinta di chiudere il matrimonio: «Davvero vuoi chiudere il matrimonio? Adesso è venuto qua e riconoscono che è lui il cretino», ma la signora è irremovibile: «Chiudi la busta, lui ha preso il coltello zack e poi zacckete nel cuore. È un uomo che mi riempie la vita? Sì di ca**ate». Antonella così se ne va e in studio resta Eugenio che regala l’ultimo show: «Maria, io ho fatto lo scemo con le chat, ma lei con il bancomat ha fatto tutto, io mi rassegnerò e mi farò la mia vita, ma amo solo lei».

Ultimo aggiornamento: 13:56

