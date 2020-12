Bruno Vespa furioso contro Amadeus, lo sfogo in diretta all'una di notte

Un Bruno Vespa furioso quello che ha preso la linea ieri sera con il suo Porta a Porta, dopo la fine di Sanremo Giovani. La durata del programma condotto da Amadeus, che è terminato poco prima dell'una, non è piaciuta al giornalista e conduttore, che in diretta si è lasciato andare ad uno sfogo abbastanza polemico e contrariato. «Il programma che ci ha preceduto doveva essere di importanza eccezionale per farci andare in onda a quest'ora...», ha detto Vespa, che normalmente registra il programma nel pomeriggio.

Vespa si era dunque arrabbiato già prima della messa in onda di Sanremo Giovani, sapendo che sarebbe durato moltissimo. E lo stesso Amadeus, prima di chiudere il programma, che era in onda in diretta e conteneva oltre alla finale di Sanremo Giovani l'atteso annuncio dei 26 Big in gara a Sanremo 2021, si era scusato con Vespa per l'orario. Segno che probabilmente l'eco della scontentezza gli era già arrivato.

Buon venerdì da un Bruno Vespa nerissimo per il ritardo li Porta a Porta pic.twitter.com/u4bQd0Buj4 — trashchoc (@trashchoc1) December 18, 2020

