Caterina Balivo: ​«Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, farò la pizza in piazza»

Ospite di Francesca Fialdini, la conduttrice Caterina Balivo si racconta tra vita professionale e privata e si sofferma in particolare sulla sua grande passione per il calcio e la squadra del Napoli. “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”.

