Caterina Balivo a Vieni da me furiosa contro un telespettatore: «Ora basta, fatti una vita»

Caterina Balivo, conduttrice del noto programma Rai Vieni da me, ha perso le staffe per qualche minuto. Durante il consueto appuntamento con “La Cassettiera“, il gioco cui prendono parte gli ospiti della showgirl, è arrivata una pesante critica a Marco Baldini. Il conduttore radiofonico e personaggio televisivo, si è lasciato andare, per gioco, a qualche battuta sugli abitanti di Roma Sud e di Roma Nord. Ma qualcuno da casa deve aver frainteso le intenzioni dell’ospite.

Il tweet che ha fatto infuriare la Balivo è stato questo: «Baldini parla male di Roma Nord dall’alto del suo attico ai Parioli». A quel punto Caterina non ha saputo più trattenersi. Dopo essersi alzata, s'è rivolta alla telecamera e ha detto: «Ora basta! Ci sono persone che scrivono senza nemmeno ascoltare. Fatti una vita». Baldini, ha spiegato la conduttrice campana, stava solo scherzando su entrambe le zone di Roma, non intendeva naturalmente offendere o dare giudizi su una parte o l’altra.



Carichi per un nuovo pomeriggio da trascorrere insieme 💥 Ci vediamo tra pochi minuti su ⁦@RaiUno⁩ con la cassettiera di ⁦@baldiniofficial⁩ ✌🏻 Seguiteci e commentate in diretta con #vienidame pic.twitter.com/rp8Hlo8VGc — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 4 dicembre 2019

