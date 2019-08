«Due euro l'ora», arriva in tv il lungometraggio di Andrea D'Ambrosio con Peppe Servillo

Venerdì 23 Agosto 2019, 13:45

Prima visione Tv per “Due euro l’ora” la pellicola, per la regia di Andrea d’Ambrosio, che racconta il rogo del materassificio Bimaltex di Montesano sulla Marcellana. Il film con Peppe Servillo, Chiara Baffi, Paolo Gasparini, Alessandra Mascarucci, Alyona Osmanova, andrà in onda questa sera, alle 23.40, su Rai tre.Prodotto da Enzo Porcelli con Rai cinema, lungometraggio diretto dal regista pontecagnanese è ispirato alla tragedia del lavoro nero consumatasi nel Vallo di Diano ormai più di 10 anni fa quando, a causa di un incendio, persero la vita due operaie, la giovanissima Giovanna Curcio di Casalbuono, e Annamaria Mercadante di Padula. Ambientato in un piccolo paese nella provincia del Sud Italia - il regista sposta la vicenda nel vicino comune di Montemarano, specchio anonimo di un meridione povero, dello sfruttamento operaio, della discriminazione femminile sul posto di lavoro - racconta la storia di Rosa, ben interpretata dall'esordiente Alessandra Mascarucci, diciassettenne abbandonata dalla madre e in conflitto col padre, e Gladys, emigrata di ritorno, nubile, impiegata in nero in una sartoria abusiva. Tra le due donne si instaurerà presto una relazione fatta di fiducia e compensazione che le vedrà lottare fianco a fianco per affermare i propri diritti nei confronti dell’arcigno e spietato padrone, interpretato con ironia sottile da Peppe Servillo.Prima opera di finzione di Andrea D'Ambrosio, che abbandona le forme del documentario per raccontare una storia ispirata ai fatti di cronaca “Due euro l’ora” è un film del Sud, sul lavoro, sull’amore. Un lungometraggio drammatico (durata 80 minuti) che ha fatto incetta di riconoscimenti incassando il premio per il miglior film e la miglior attrice protagonista, Chiara Baffi, al Bari International Film Festival, premio miglior film e miglior colonna sonora all'Est film festival, premio miglior film al Molise cinema, premio miglior sceneggiatura al Gallio film festival, premio miglior film al festival di Montreal. Uscito al cinema nel 2016, distribuito da Achab Film, è stato presentato tra gli altri ad Annecy, Tours, Villerupt, Giffoni, Hunan rights Turchia e Albania, New York e nelle più importanti università americane. Genere Drammatico. Musiche di Fausto Mesolella.