Emily in Paris, dal 21 dicembre su Netlix la terza stagione: il cast e le anticipazioni

Gabriel (lo chef), Alfie (il banchiere) e, al centro del triangolo amoroso, Emily Cooper, l’americana (di Chicago) a Parigi, appassionata di moda, in cerca di un suo futuro nel marketing haute couture. Sullo sfondo abiti da sogno e una città da cartolina.

Marilyn Fitoussi

Amori che si accendono e si spengono, offerte di lavoro inaspettate, mise reinventate, Emily, interpretata dalla produttrice e star Lily Collins, si presenta alla vigilia dell’uscita della terza stagione, (Emily in Paris 3, su Netflix dal 21 dicembre), con completini accurati e stravaganti (scelti dalla costumista Marilyn Fitoussi, che ha preso il posto di Patricia Field) per affrontare un momento clou della sua vita. Si trova di fronte a due strade, molto diverse tra loro, e deve scegliere esattamente a chi essere fedele (sia nel lavoro, sia nella vita sentimentale) e mettere a fuoco che cosa comportino queste decisioni per il suo futuro in Francia.

Camille

Quando abbiamo lasciato Emily l’anno scorso, alla fine della seconda stagione, la dirompente girl era coinvolta in una storia d’amore con Alfie (Lucien Laviscount). Ma non era del tutto spenta la passione per Gabriel (Lucas Bravo), nonostante lui fosse legato all’amica del cuore Camille (Camille Razat). Un tumulto sentimentale, scoppiato nel bel mezzo di una crisi lavorativa. Dato che Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) aveva chiesto a Emily di lasciare il suo lavoro per unirsi alla sua nuova società di marketing.

Emily in Paris has been renewed for Season 3 — and Season 4! 🍾 pic.twitter.com/3zqj36vmnO — Netflix (@netflix) January 10, 2022

Darren Star

La passione che Emily nutre per la moda resta centrale anche nelle nuove puntate della serie, ideata e diretta da Darren Star. Colori eccentrici, fantasie estrose, accessori e abbinamenti inaspettati illuminano infatti la locandina, in cui l’attrice protagonista posa con una suggestiva Torre Eiffel, mentre indossa un abito Giambattista Valli Haute Couture Autunno-Inverno 2021-22. Seppur scalza, sotto di lei compare un paio di sandali Christian Louboutin colorati. Mentre il trailer suggerisce una vita sentimentale di Emily sempre più ingarbugliata. Come quella lavorativa in cui la ragazza sembra fare il doppio gioco per la sua ex capa, Madeline Wheeler (Kate Walsh).

Theatre Des Champs Elysees

Ora, però, Emily è a un bivio, tra chi amare e tra le diverse opportunità professionali. All’evento organizzato per l’anteprima mondiale a Parigi presso il rinnovato Theatre Des Champs Elysees con tanto di pink carpet, c’era il cast al completo. La protagonista Lily Collins, accompagnata dal marito Charlie McDowell, era “firmata” Saint Laurent e Cartier (per i gioielli), mentre hanno optato per Valentino le sue co-star Ashley Park e Camille Razat. Ma nelle foto pubblicate nei mesi scorsi sulla sua pagina Instagram, Lily Collins indossava un corsetto a quadretti indossato sotto un blazer ricamato, un cappotto verde con le fiamme di Miu Miu, un lungo abito argentato con collo alto e paillettes e un costume da bagno bianco e turchese.

Giambattista Valli

Sono state rilasciate anche altre immagini dove si vede la protagonista Emily avvolta in una voluminosa nuvola di tulle rosa: un abito disegnato dallo stilista Giambattista Valli, che è già diventato il simbolo della terza stagione di “Emily in Paris”. In tulle o a quadretti, Emily Cooper nella terza stagione (e ce ne sarà una quarta) dovrà riflettere accuratamente sulle conseguenze di non voler prendere una decisione nella vita. E infatti grande attenzione è dedicata anche ai personaggi maschili della serie e in particolare ai protagonisti del triangolo d’amore: il nuovo fidanzato britannico di Emily, il banchiere Alfie (Lucien Laviscount) e lo chef Gabriel (Lucas Bravo) che non ha intenzione di mollare la presa. Nonostante la serie sia stata oggetto di critiche, i numeri parlano chiaro e sono dalla sua parte: “Emily in Paris” è stato un successo e anche il nuovo capitolo sembra destinato a macinare record su record.