“Ho iniziato a lavorare nel dopoguerra, quando a casa mia non c’era la luce. A 8 anni lavoravo: guadagnavo 20 lire al giorno, andavo a fare le pulizie per diplomarmi al San Carlo di Napoli come danzatore di danza classica”. Lo ha rivelato Enzo Paolo Turchi, intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il noto artista ha raccontato i suoi inizi, la povertà, i tanti sacrifici fatti per realizzare il sogno della sua vita: diventare un ballerino professionista. Un modello positivo per i govani che Enzo Paolo Turchi porta avanti anche nell'accademia di danza da lui creata.