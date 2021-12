L'Eredità, Andrea Cerelli è il primo "professore" della storia della trasmissione Rai: affiancherà Samira

Svolta storica per L'Eredità. Il programma preserale di Rai1, condotto da Flavio Insinna, da lunedì alle 18.50 è pronto ad accogliere Andrea Cerelli nel ruolo di "professore", affiancando Samira Lui. Cerelli ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio (Varese). A vent'anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York.

APPROFONDIMENTI IL DOPPIO SENSO Ilarità e imbarazzo all'Eredità: per la concorrente... IL RITORNO Flavio Insinna, il concorrente s'infuria per la domanda...

Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile: si compone così la coppia Andrea/Samira. Quella attuale rappresenta la ventesima stagione de L'Eredità, il game show più longevo della televisione italiana. Quest'anno, oltre all'introduzione del nuovo gioco «Cambia - Aggiungi - Leva», alla possibilità per i telespettatori da casa di partecipare a un gioco a premi, e all'arrivo di Samira, si aggiunge Andrea.