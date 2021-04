Isola dei Famosi, a Domenica Live il caso Fariba: «Attenzione, è un cane sciolto»

Fariba Tehrani la mamma tutto pepe di Giulia Salemi rivendica così la sua personalità, e sull'Isola dei Famosi sfida tutti.

Mamma single di origine iraniana, ha cresciuta sua figlia in Italia, rimanendo a Piacenza dopo l'incontro con il padre di Giulia. In studio il migliore amico di Fariba, Stefano Regina: «Lei è uno tsunami, un uragano, tenetevi pronti! Il suo trucco? Non lo so, forse è permanente, ha un centro estetico, è un'imprenditrice. Conosco anche Giulia Salemi, è felice della sua storia d'amore. Fariba non si fidanzerà, è un cane sciolto, è una leader, un'amazzone».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Barbara D'Urso, il visconte Ferdinando confessa: «Sono... CANALE 5 Isola dei Famosi, Daniela Martani sotto attacco a Domenica Live:... CANALE 5 Vera Gemma, a Domenica Live parla la sorella: «Ecco chi...

Il Visconte Guglielmotti commenta così l'incontro con Fariba: «Ho conosciuto due minuti Fariba, è una donna molto accogliente ma se proprio devo trovargli un difetto, posso dire che vuole essere accondiscentente e piacere a tutti».