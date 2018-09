Francesca Fialdini, la gaffe fuori onda a La Vita in Diretta: «Questo copione fa schifo»

Giovedì 6 Settembre 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 13:47

È ricominciato La Vita in Diretta, la trasmissione pomeridiana di Raiuno che non ha più tra i suoi conduttori Marco Liorni ma, al suo posto, Tiberio Timperi. Confermata invece Francesca Fialdini, che si è resa protagonista di una gaffe imbarazzante in diretta, un fuori onda sentito da tutti i telespettatori: colpa di un microfono lasciato aperto nel momento sbagliato.Durante la messa in onda della sigla della puntata di ieri (mercoledì 5 settembre) infatti, la Fialdini si è lasciata andare a microfono aperto ad un commento non proprio idilliaco nei confronti della scaletta del programma: Fa schifo questo copione, fa schifo! si è sentito dalla sua viva voce in sottofondo. Uno sfogo di cui è sembrata consapevole sin da subito, dato che pochi secondi più tardi parlava in diretta visibilmente imbarazzata.Ma quella di ieri non è stata la prima né l’unica gaffe della trasmissione: già Timperi si è reso protagonistaproprio nei confronti della Fialdini, che non gliele aveva mandate a dire. «Hai preso 29 perché eri raccomandata altrimenti prendevi 23», ha detto Timperi a Francesca, parlando di un esame sostenuto alla Sapienza durante un’intervista a Maurizio Costanzo. «Ma che battuta è questa?» aveva ribattuto la Fialdini, arrabbiatissima.