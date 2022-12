Gf Vip, Oriana Marzoli quasi nuda sotto la doccia: Capodanno a luci rosse dopo il gesto hot col presepe

Anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip si attende con ansia l'arrivo del nuovo anno. I vipponi di Alfonso Signorini si apprestano ad accogliere Capodanno 2023 nel migliore dei modi e all'interno del loft di Cinecittà fervono i preparativi del cenone. Ma a rubare l'attenzione ci ha pensato ancora una volta Oriana Marzoli. La concorrente venezuelana, scongiurata la squalifica, si è resa protagonista di una doccia davvero bollente.

Oriana, il giorno della Vigilia di Natale è stata travolta da una pioggia di polemiche. E, adesso, probabilmente per distogliere l'attenzione di quanto accaduto, ha lasciato gli spettatori a bocca aperta con una doccia super hot. In molti, infatti, dopo che l'inquilina ha mimato, il sesso orale in prossimità del presepe, hanno chiesto la sua squalifica dal programma. Il suo gesto è stato definito fuori luogo e blasfemo e, sui social, il pubblico ha chiesto l'eliminazione dal reality show. Una squalifica che non è arrivata e che ha permesso agli spettatori di godere dello spettacolo quasi a luci rosse inscenato dalla vippona.

I preparativi per accogliere il nuovo anno fremono e Oriana Marzoli, prima di vestirsi e truccarsi per il cenone di Capodanno ha deciso di regalare al pubblico da casa momenti ad alto contenuto erotico. L'influencer e volto noto della televisione spagnola ha messo in mostra il suo fisico perfetto «censurato» da un due pezzi che fatica a contenere le sue curve provocanti. La notte di Capodanno all'interno della Casa del Grande Fratello Vip si preannuncia molto piccante.