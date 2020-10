Giorgia Rossi ha il Covid-19: non potrà condurre Pressing domenica sera

Giorgia Rossi ha il Covid. Ad annunciarlo è la stessa giornalista di Mediaset che sui social ha comunicato che non potrà ovviamente condurre la puntata di domenica di Pressing, il programma di approfondimento calcististico sulla serie A di Mediaset.

Ecco il messaggio di Giorgia Rossi

«Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica, ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio».

