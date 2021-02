«Gomorra 5», prime immagini dal set: la missione impossibile di Genny e Ciro

Le prime immagini dal set «Gomorra 5» annunciano un finale incandescente per la serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano. Si vede Genny Savastano (Salvatore Esposito) impugnare una mitraglietta per un conflitto armato dall'esito devastante. Lo si vede ritrovare Ciro L'Immortale, creduto morto alla fine della quarta serie, ma scoperto vivo nel bel film diretto dallo stesso Marco D'Amore che interpreta il criminale dal respiro mefistofelico. Lo spiamo chiuso su una brandina in una celletta, una catacomba, un rifugio sotterraneo: è chiuso in un bunker, costretto alla latitanza. Tornare a Secondigliano per riprendersi tutto quello che è suo, che poi è la sua missione impossibile in questa tranche di storia ispirata al best-seller di Roberto Saviano. E vediamo anche due bare con due corpi dentro. Di chi siano non lo sappiamo, gli sceneggiatori hanno avvolto la trama conclusiva nel più completo mistero, preparando un'uscita di scena che «deve» essere un colpo di teatro.

Scritte da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano, e hanno la collaborazione di Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, le puntate sono dirette da D'Amore per quanto riguarda le prime cinque, mentre nelle ultime cinque da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie.

Le riprese, iniziate a Riga e proseguite a Napoli, termineranno a maggio, mentre non si conosce ancora la data della messa in onda su Sky e Now Tv.

Ritroveremo attorno ai due grandi protagonisti Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu, e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo l'ultimo dei Savastano a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. È braccato dalla polizia, si nasconde ed ha abbandonato Azzurra e Pietrino per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora o Maestrale, misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente, i nemici sono agguerriti ma lui scopre che Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. Nulla sarà più come prima, per Genny, per Ciro, per Secondigliano, per la camorra, forse anche per lo spettatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA