Grande Fratello 2019, Franco Terlizzi e il figlio Michael: «Avverto le ragazze, uscirà e vi darà la caccia»

Giovedì 18 Aprile 2019, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mio figlio non è gay e ci metto la mano sul fuoco. Loro credono di saperlo meglio di me?”, l’ex naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi torna sulla discussione circa l’orientamento sessuale del figlio Michael, recluso nella casa del, nata dopo le parole del coinquilino Cristian Imparato: “Cado dalle nuvole. E avverto tutte le ragazze: quando mio figlio uscirà dal Gf vi darà la caccia”.Le brevi storie di Michael sono date dalla timidezza (“Mio figlio è molto timido. Inoltre non cerca una storia fissa, è un tipo libertino, sereno: preferisce andare in palestra. Ha le sue storielle, poi, se troverà la persona giusta, si impegnerà seriamente”) e Cristian lo vuole mettere in cattiva luce: “Quel ragazzo sta cercando di mettere in cattiva luce mio figlio. Michael è talmente educato che, davanti a certe affermazioni, c'è rimasto male. Quando Cristian gli ha chiesto il motivo per cui lui non mi avesse mai presentato una ragazza lui gli ha risposto che è riservato. Chiedo spesso a mio figlio quando andrà fuori di casa, ma mi risponde che sta meglio dove è. Poi è molto legato a sua sorella e anche a sua madre”.