Live non è la D'Urso, tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam: «Le vogliamo al Grande Fratello». Louise e Martine Fokkens, sono delle ex prostitute olandesi che hanno avuto nella loro vita oltre 355 mila uomini. Ospiti dalla D'Urso nell'ultima parte dedicata all'hard, le donne non hanno parlato molto ma hanno fatto innamorare il pubblico sui social.

Dopo oltre 50 anni di attività le ex prostitute più famose e longeve di Amsterdam, Louise e Martine Fokkens sono andate in pensione. Ospiti a Live non è la D'urso le simpatiche signore che hanno pubblicato un libro sulla loro vita dal titolo “Due vite in vetrina – Chiacchiere senza veli di due gemelle, storiche prostitute di Amsterdam”, hanno improvvisato anche un balletto con la padrona di casa. La loro presenza in studio ha fatto letteralmente impazzire i social e in tantissimi sperano di vederle ancora, magari al prossimo Grande Fratello.

Le gemelle Dellai meritano di entrare nelle case degli italiani ed anche in quella del GF 😂😂😂 #noneladurso — lnt (@lnt301) March 28, 2019

Comunque voglio le gemelle nella casa del prossimo Grande Fratello 😂#noneladurso — Ⓜ️artina (@arty87700515) November 5, 2019

Sto già volando per la storia delle gemelle che hanno avuto 350.000 mila uomini ✈✈✈✈✈✈#noneladurso #Pomeriggio5 — Ⓜarty (@martinaparise12) November 4, 2019

RAGAZZI LE GEMELLE SONO LA VITA #noneladurso — 𝑮𝒂𝒛 ✧ (@giawoman_) November 5, 2019

Ultimo aggiornamento: 06:30

