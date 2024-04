Taylor Swift contro Kim Kardashian (nel suo ultimo album), l'imprenditrice risponde: «Io sono andata avanti. Dovrebbe farlo anche lei»

Taylor Swift e Kim Kardashian sono le protagoniste di un drama, come direbbero negli Stati Uniti, che si protrae ormai da quasi dieci anni. Drama che ha visto come personaggio principale anche Kanye West, ex marito del'imprenditrice. Tutto è cominciato nel lontano 2009 quando Swift, ai prestigiosi premi VMA, vinse nella categoria Miglior Video femminile con il brano You Belong with Me: il rapper interruppe il discorso della cantante dicendo che, secondo lui, avrebbe dovuto vincere Beyonce. Allora Taylor era nuova nel panorama musicale e, anche a distanza di anni, continua a dire che quell'episodio la mortificò facendole capire davvero quanto crudele potesse essere il mondo dello spettacolo. Nonostante le scuse (molto blande) di Kanye West, la storia, in seguito, ha raggiunto un altro livello: quando il rapper ha sposato Kim Kardashian.

La canzone di Kanye West su Taylor Swift

Kim Kardashian e Kanye West si sono sposati nel lontano 2014 e si sono separati di recente, nel 2022.

Comunque sia, la loro storia d'amore è stata una delle più chiacchierate di Hollywood e c'entra anche la musica. Nel 2016, infatti, il rapper pubblicò il brano Famous dove cita appunto Taylor Swift, tuttavia, lo fa in un modo poco elegante e soprattutto misogino.

Il verso in questione della canzone recita: «Mi sento come se io e Taylor potessimo ancora fare sesso... Perché? Ho reso famosa quella str***». Il cantante ha sempre detto di aver chiesto il permesso a Swift di pubblicare il brano e che lei aveva anche accettato ma la cantautrice e i suoi collaboratori hanno sempre negato (e i fan credono a Taylor). Ma in tutto ciò cosa c'entra Kim Kardashian? Bè, lei ha sempre difeso il marito e non si è mai schierata dalla parte di un'altra donna che, in quel momento della sua carriera, veniva presa di mira da uno dei rapper più in voga del momento.

Il dissing contro le Kardashian

Ma non finisce qui. La canzone di Kanye West, Famous appunto, scatenò così tanto odio nei confronti di Taylor Swift che quest'ultima fu costretta addirittura a trasferirsi in un altro Paese (in Inghilterra) e l'unico suo sfogo fu la musica. La cantante tornò in pompa magna con l'album Reputation in cui ci sono varie canzoni che fanno riferimento alle cattiverie subite da parte delle sorelle Kardashian in particolar modo Kim e la modella, la sorella Kendall Jenner (che spesso, sui social, prese in giro la cantante). Taylor non ha mai avuto timore di mostrare la sua antipatia e malcontento nei confronti delle due influencer che, comunque, anche altre personalità a Hollywood descrivono non proprio come angeli. Ma non è ancora finita!

L'ultimo album di Taylor

Kim Kardashian e Kanye West si sono separati nel 2022 e come canta Taylor Swift in una delle canzoni del penultimo album Midnights, intitolata Karma, sarà stato il destino a punire chi non si è comportato bene? Comunque sia, dopo la loro separazione, l'imprenditrice avrebbe deciso di deporre l'ascia di guerra e, più volte, avrebbe ribadito di non avere nulla contro la cantante. Taylor, però, sembra avere ancora alcuni sassolini nelle scarpe e lo ha dimostrato anche con il suo ultimo disco The Tortured Poets Department uscito il 19 aprile. All'interno dell'album c'è una canzone intitolata ThanK you aIMee. Le lettere maiuscole formano il nome di Kim Kardashian e i fan l'hanno notato subito. Le frecciatine, poi, proseguono all'interno del testo che racconta di un bullo (che sembra una statua di bronzo abbronzata) che si prende gioco dei più deboli. Insomma, potrebbe davvero essere il ritratto dell'imprenditrice.

La risposta di Kim Kardashian

Tutti si sarebbero aspettati una risposta in pieno stile Kim Kardashian: qualche post studiato su Instagram o una posa sexy con cui l'imprenditrice avrebbe potuto rivendicare il suo potere. Invece, l'ex moglie di Kanye West non si è sbilanciata subito, anzi, ha atteso qualche giorno. Una fonte molto vicina a Kim ha rivelato a People: «Lei mi ha detto: Io sono andata avanti. Dovrebbe farlo anche lei». Nelle scorse ore, poi, l'influencer è stata ospite allo show Jimmy Kemmel Live dove, quando le è stato chiesto come stia in questo momento, lei in modo sibillino, ha semplicemente risposto: «La vita è bella». Non si sa se la frase fosse rivolta a Taylor Swift, certo è che le due non saranno mai amiche.