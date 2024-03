⁠⁠Kate Middleton scomparsa, Kim Kardashian prende in giro la principessa: «Vado a cercarla». Ira dei fan inglesi: «Sei insensibile»

La salute di Kate Middleton sta preoccupando tutti, dall'Europa all'America, ma c'è chi la prende in giro e fa ironia sulla sua scomparsa. Si tratta di Kim Kardashian che ha pubblicato una serie di scatti in cui sembra pronta per salire in macchina per andare proprio alla ricerca di Kate. A togliere ogni dubbio sulla reference è proprio la didascalia che recita: «Sto andando a cerca Kate».

Mentre la sorella Khloe commenta chiedendole come faccia ad apparire così alta nelle foto (rivelazione per Khloe: Kim usa Photoshop e non è di certo alle prime armi con l'editing), i follower inglesi non hanno preso bene questo "american humor".

L'ironia di Kim

Il post di Kim Kardashian non è passato inosservato e non tutti hanno apprezzato la provocazione.

L'umorismo inglese è sicuramente molto particolare, ma quello americano di Kim non sembra essere da meno. «Immagina di essere presa in giro dopo che ti hanno derubato a Parigi! Togli questo post insensibile», scrive una follower, facendo capo a chi la critica aspramente per aver deriso una donna che ha problemi di salute.

I fan americani sembrano aver capito l'ironia di Kardashian e ci hanno riso di gusto, mentre i fan inglesi stanno già pensando a come boicottare la linea di make up e di indumenti intimi di Kim Kardashian dopo il post «oltraggioso».