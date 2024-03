Spotify premia l’Italia: in arrivo i video musicali, ma solo alcuni utenti possono guardarli

Spotify, il noto servizio di streaming musicale, ha annunciato con entusiasmo il debutto della sua versione beta dei videomusicali per gli abbonati Premium in 11 selezionatissimi paesi, tra cui l'Italia. Questa nuova feature rafforza ancor di più il legame tra gli artisti e i loro sostenitori, e nuove vie di interazione e coinvolgimento. I videoclip musicali, che fecero la loro comparsa negli anni '80, hanno completamente rivoluzionato il modo in cui gli artisti si connettono con i propri fan in tutto il mondo, trasformando le canzoni più amate in vere e proprie esperienze visive. Come funziona la nuova feature? Scopriamolo insieme.

