Mentre si rincorrono i rumors sui "vipponi" che parteciperanno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche quest'anno condotta da Alfonso Signorini, arrivano le prime conferme e le nuove indiscrezioni sulla durata del realitu di casa Mediaset che quest'anno avrà come opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini svela il sesto indizio sul prossimo... LO SFOGO Rosalinda Cannavò, l'ira dell'ex gieffina su... EMOZIONANTE Selvaggia Roma è incinta, il dolce annuncio sui social

Harry Styles, emozione al concerto (in lacrime?): ecco cosa è successo. E canta Mina

Alfonso Signorini e Grande Fratello Vip: quando inizia (Credits uff stampa mediaset)

Proprio Orietta Berti in un'intervista rilasciata a Sorrisi ha confermato che i giorni di messa in onda del Grande Fratello Vip, giunto alla settima edizione, saranno lunedì e venerdì. Si parte a settembre, ma c'è un mistero sulla da di messa in onda.

<h2>Quando inizia il GFratello Vip 2022</h2>

Su Chi, il magazine diretto proprio da Alfonso Signorini, settimane fa era stata svelata la data di messa in onda del Grande Fratello Vip 2022, ovvero lunedì 12 settembre. Pochi giorni fa però l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha svelato che ci sarebbe stato uno slittamento dell'ultimo minuto e che la partenza sarebbe stata spostata a lunedì 19 settembre. Al momento quindi non c'è ancora alcuna conferma ufficiale.

Quanto durerà il Grande Fratello Vip 2022

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset Piersilvio Berlusconi ha anticipato alla stampa che «Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata ... se mi sente Signorini». Come per l'Isola dei Famosi anche il GFVip ha intenzione di prolungarsi più del previsto. Lo scorso anno sarebbe dovuto finire a Natale e invece fu prolungato a marzo, ma seguendo l'ipotesi di Berlusconi jr dunque si potrebbe arrivare ad un prolungamento di molti più giorni, tutto dipenderà dagli ascolti.

Soleil Sorge nel cast

Una delle concorrenti più amate e odiate della precedente edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, potrebbe tornare a far parte del cast, ma questa volta con un ruolo completamente diverso. Non sarà tra i "vipponi" ma avrà un ruolo completamente nuovo. Dop il Grande Fratello le luci della tv si sono accese sull'influencer che ha collezionato diverse presenze in numerosi programmi tra cui: il giudice ne la Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D'Urso, e il rientro sull'Isola dei Famosi con Vera Gemma in veste di naufraga speciale. Per Soleil dovrebbero apririsi le porte della conduzione con il debutto al GF Vip Party, la webserie che lo scorso anno è stata condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip

I provini per entrare a far parte della casa più spiata d'Italia sono ancora in corsa, ma sia Alfonso Signorini che l'account ufficiale del Grande Fratello Vip in queste settimane stanno rilasciando un po' di indizi sui prossimi concorrenti. I nomi al momento dovrebbero essere, salvo cambiamenti: Antonino Spinalbanese (ex di Belen Rodriguez), Chadia Rodriguez, rapper italiana di origini spagnole e marocchine e Ginevra Lamborghini sorella della più famosa Elettra. Su quest'ultima però pare vci sia stato un ripensamento a causa di una clausola pretesa dall'ereditiera. Seocondo Dagospia ci sarebbero trattative in corso con Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi, l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi. In forse ancora la presenza di Pamela Prati