Jennifer Aniston, prima presidente Usa lesbica nella nuova serie di Netflix

Lunedì 21 Maggio 2018, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:33

Una sorta di House of Cards, ma decisamente più anticonvenzionale e meno drammatica: questa è la nuova serie tv, prodotta da Netflix, con protagonista un'attrice amata in tutto il mondo come Jennifer Aniston. La 49enne, infatti, sarà la prima donna presidente degli Stati Uniti in First Ladies.Il titolo della serie è un chiaro riferimento alla coppia composta dalla Aniston e da Tig Notaro: le due sono sposate e, al momento dell'elezione di Beverly Nicholson (Jennifer Aniston), la Casa Bianca diventerà la residenza di due donne, dove Kasey Nicholson (Tig Notaro, che ha ricoperto anche il ruolo di sceneggiatrice) sarà la nuova 'First Lady'.Il lancio della serie, sulla piattaforma di Netflix, dovrebbe avvenire nel 2019. I fan di Jennifer Aniston potranno apprezzare così una produzione che con ironia racconta come, dietro una grande donna, c'è sempre un'altra grande donna.