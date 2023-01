La7 cancella tutti i programmi: Tagadà, L'aria che Tira e Omnibus non vanno in onda. Salta anche DiMartedì stasera 17 gennaio: il motivo

Stravolgimenti al palinsesto di La7. Oggi, martedì 17 gennaio 2023, Omnibus, L’aria che tira e Tagadà non andranno in onda. A questi si aggiunge anche DiMartedì previsto per stasera in tv. Sono molti i telespettatori che si stanno chiedendo cosa stia accadendo. Nell’emittente di Urbano Cairo è in corso uno sciopero dei lavoratori non giornalistici che dovrebbe durare sino a fine giornata. Si tratta della protesta inizialmente indetta per il 13 gennaio, causando la cancellazione di Propaganda Live, e rimandata a oggi.

La7 cancella tutti i programmi

A spiegare le motivazioni per il quale sono stati cancellati i programmi di La7 è un comunicato della rappresentanza dei lavoratori: «I lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni» e che «si richiede pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa».

Il comunicato

In questa stessa nota è stato evidenziato come «gli ultimi vari incontri con l’Azienda, che avevano per tema i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working, si sono conclusi con esito negativo»

E poi: «Le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato». Solidale anche il Comitato di redazione: «Ai colleghi non giornalisti (…) per chiedere all’azienda un giusto riconoscimento per lo sforzo profuso in questi anni, la stabilizzazione dei precari, un accordo sullo smart working e la flessibilità oraria, progetti e investimenti per lo sviluppo dell’emittente che, con il suo successo editoriale e grazie al lavoro di giornalisti e non giornalisti, contribuisce in modo decisivo ai risultati conseguiti dall’intero gruppo».

In seguito allo sciopero dei lavoratori de La7, non vanno quindi in onda: Omnibus, L’aria che tira di Myrta Merlino, agadà, condotto da Tiziana Panella e, in più – essendo il giorno di Giovanni Floris -, è coinvolto anche DiMartedì.

Discorso differente dovrebbe esserci per il preserale di Caterina Balivo, Lingo – Parole in gioco, in quanto programma registrato potrebbe essere regolarmente trasmesso, ma sulla sua messanon è ancora stato comunicato nulla.