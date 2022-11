Lol 3 concorrenti: da Nino Frassica a Luca e Paolo, ecco chi sono e quando andrà in onda

La serie Amazon Lol è arrivata alla terza stagione in Italia. Dopo il successo delle prime due edizioni, il programma presentato da Fedez e Frank Matano tenta la "tripletta". Svelato il cast di chi si sfiderà all'ultima risata: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Chiara Ferragni super sexy a Parigi: maglia trasparente e seno in vista, i social impazziscono FOTO

Chiara Ferragni e Fedez scattano un selfie con Mattarella a Monza, social scatenati: «Con quegli occhiali vicino al presidente...»

Quando uscirà Lol 3?

Nell'ultima edizione aveva vinto Maccio Capatonda. Il comico si è aggiudicato il premio di 100.000 euro, da devolvere in favore di un ente benefico a scelta. La terza stagione andrà di nuovo in onda sulla piattaforma streaming Amazon Prime, ma non prima del 2023. Lol ha però prodotto uno speciale natalizio con alcuni dei concorrenti delle stagioni passate. Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo si sfideranno con le stesse regole, ma il gioco durerà "solo" quattro ore. Sarà in onda al 19 dicembre.