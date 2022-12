Luca Onestini, l'ex fidanzata lo accusa: «Sono successe cose molto gravi, non l'ho denunciato ma ho le prove»

Critiche e accuse a Luca Onestini dalla sua ex fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato attaccato da Cristina Porta, l’ultima sua compagna, conosciuta nel reality in Spagna Secret Story vinto proprio da Luca. Ma subito dopo, la love story è naufragata. Nelle scorse ore, Cristina è tornata a parlare dell’ex in diretta su una emittente iberica, confrontandosi con il fratello di Luca, Gianmarco, anche lui noto in Spagna per aver preso parte a degli show. Il ragazzo ha definito Cristina una persona arrogante, invidiosa, poco matura e incline a dire bugie. E, di contro, lei ha risposto: «Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto»

La storia d'amore è finita dopo qualche mese di frequentazione. Luca ha dichiarato di non sopportare la gelosia di lei: «Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei».

Le dichiarazioni

In molti credono che si sia innanzi all’ennesimo teatrino televisivo, messo in piedi per guadagnare qualche ospitata. Dall’altro lato è opportuno lasciare il beneficio del dubbio e rimanere in attesa di nuove rivelazioni, seguite da prove concrete. Non c’è dubbio che Alfonso Signorini drizzerà le antenne sulla vicenda. E non è nemmeno escluso che, se dovesse odorare profumo di scoop, non possa portare in Italia la bella Cristina per un confronto con l’ex fidanzato. Cosa succederà stasera?