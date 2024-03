Maria Grazia Cucinotta a Domenica In: «Massimo Troisi mi ha cambiato la vita. Quest'anno sono 30 anni che...»

Maria Grazia Cucinotta è stata una delle ospiti del salotto Domenica In. L'attrice ha raccontato a Mara Venier il suo amore per il cinema e il successo arrivato grazie al suo ruolo ne Il Postino dove ha lavorato con Massimo Troisi. Maria Grazia, inoltre, ha spiegato anche che quest'anno festeggerà i 30 anni di matrimonio con il marito Giulio Violati che, in tutti questi anni, l'ha sempre sostenuta e le è sempre stato accanto. L'attrice ha, poi, presentato "Il meglio di te" che andrà in onda mercoledì 3 aprile su Rai 1: «È stato un film che ha fatto bene a tutti, ognuno di noi ha dato il meglio di sé».

L'intervista di Maria Grazia Cucinotta

L'intervista di Maria Grazia Cucinotta a Domenica In è cominciata parlando di amore: l'attrice e Giulio Violati sono sposati da 30 anni: «Quest’anno festeggio 30 anni di matrimonio con mio marito e ci siamo conosciuti a un Capodanno, lui mi è sempre stato vicino».

Maria Grazia ha raccontato il suo amore per il cinema e il suo lavoro: «Con la mia professione me sono sempre messa un po’ alla prova. Io ho sempre voglia di fare e di esplorare cose nuove e il cinema ti dà la possibilità di sperimentare tante cose, tanti ruoli oltre a quello dell’attrice. I fallimenti? Quando si cade, si impara sempre qualcosa, le cadute fanno parte delle esperienze. L’insuccesso e il fallimento ti danno sempre la possibilità di riprovare e se tu li vedi sotto un’altra prospettiva, ti appaiono come vere e proprie occasioni».

Il successo di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta ha, poi, parlato di quale sia stata la svolta nel suo lavoro: «Il grande successo è arrivato grazie a Il Postino dove ho lavorato con Massimo Troisi. Ancora oggi, mi scrivono persone che si commuovono con questo film e ne sono davvero grata. Io ringrazierò per sempre Massimo, perché se non l’avessi incontrato, non avrei mai avuto l’opportunità di farcela e di lavorare nel cinema, sono 30 anni che glielo dico, anche se non c’è più. Lui sapeva che quel film avrebbe avuto successo. Massimo non era uno che si lamentava anche quando stava male, aveva sempre la battuta pronta, era sempre solare. Quando registravamo e lui stava già male, nessuno avrebbe mai pensato che poi sarebbe successo ciò che è accaduto perché a vent’anni non pensi mai alla morte».