Michele Bravi da Silvia Toffanin, in lacrime a Verissimo dopo l'incidente: «Una persona mi è stata vicino, l'amore ti salva»

19:00

Oggi, il cantante umbro è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato il periodo dopo l'incidente stradale, in cui ha perso la vita una donna.Ecco le parole di Michele Bravi: «Mi sono dovuto abituare all'assenza di suono. Non sono mai stato solo, ma nonostante la vicinanza delle persone della mia vita che si prendevano cura di me, ero incapace di esperire la vicinanza.Mi diceva 'Non posso prenderti in giro, questo dolore lo devi assorbire da solo, ma ti terrò la mano tutto il tempo'. Non mi ha illuso. Ora è uscita dalla mia vita, vive all'estero.».Conclude Michele Bravi in lacirme: «Serve un percorso terapeutico per tornare al reale, lo sto ancora facendo. L'amore ti salva, non lottando al posto tuo, ma standoti accanto».