Pierluigi Diaco in lacrime a Io e Te per l'omaggio a Tortora, Frizzi, Damato, Sabani e Rispoli: «Sono piccolo davanti a voi». Oggi, il conduttore del salotto di Rai ha ricordato cinque giganti della televisione italiana: Enzo Tortora, Fabrizio Frizzi, Mino Damato, Gigi Sabani e Luciano Rispoli.

«Vogliamo ricordare queste anime salve della televisione - spiega Diaco -. Li ho messi insieme, perché mai come in questo momento la televisione sia pubblica che privata sente la mancanza della loro gentilezza». Il conduttore poi lancia un filmato dedicato ai «cinque gentiluomini della tv», una serie di scatti sulle note toccanti del brano Anime salve di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Dopo il filmato, Diaco impiega qualche secondo per voltarsi verso la telecamera e visibilmente commosso conclude: «Al loro stile, alla loro passione, alla loro gentilezza, al modo straordinario con cui riuscivano a collaborare dietro alle quinte. Sono piccolo davanti a voi, ma per la mia trasmissione ho preso ispirazione». Commozione in studio.

